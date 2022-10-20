Kentsel dönüşüm alanına 2 katlı otopark yapılacak

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'in girişimleriyle kent merkezinin kalbi konumundaki Hamidiye Mahallesinde başlatılan kentsel dönüşümde çalışmalar aralıksız sürüyor.

İşlevselliğini kaybetmiş, maddi değerini yitirmiş, güvenlik sorunları yaşayan, yol ve otopark yetersizliğinin yanında ağır alt yapı sorunlarıyla karşı karşıya kalan, deprem riski taşıyan Hamidiye Mahallesindeki yapılarda yıkım çalışmaları aralıksız sürüyor. Şu ana kadar 54 binanın yıkımı gerçekleşti. Toplamda 23 bin metrekare alanda gerçekleşecek kentsel dönüşüm tamamlandığında yeni oluşum 2 ada üzerine kurulacak ve 13 bloktan oluşacak yeni açılacak 25 metrelik yolun yanı sıra 2 katlı otoparkta yer alacak.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Seçim vaatlerimizden biri olan ve şehrin önemli sorunlarından olan uzun yıllardır çözülemeyen kentsel dönüşümü Çevre şehircilik ve iklim değişikliği Bakanlığımızın destekleriyle şehrimizde çalışmalarımızı başlattık ve çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Çalışmalar tamamlandığında şehrin kalbi konumundaki Hamidiye Mahallemizin hem çehresi değişirken aynı zamanda yeni açılacak ve genişleyecek yollarla şehir trafiği de önemli ölçüde rahatlayacak” dedi.

Şu ana kadar yapılan çalışmalar sonrasında Hamidiye mahallesi ve Kalealtı caddesi arasındaki binalarında yıkılmasıyla açılan alan vatandaşlar tarafından daha da net gözlemlenebiliyor. Şehrin geleceği için çok önemli olan kentsel dönüşüm tamamlandığında şehrin yeni modern yaşam olacak.