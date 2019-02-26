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Kesinleşmiş hapis cezası olan firari 3 şahıs yakalandı

Aksaray’da hırsızlık ve yaralama suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şüpheli polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.

Aksaray'da hırsızlık ve yaralama suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şüpheli polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, aranan şahıslara yönelik titiz çalışmalar yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yaptıkları geniş çaplı çalışmalar sonrasında yaralama ve hırsızlık suçlarından aranan, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahsın kaldığı adresi tespit etti. Teknik ve fiziksel takiplerle 3 ayrı adrese ulaşan asayiş ekipleri, yeterli delil ve bulguların ardından operasyon için düğmeye bastı. Bediüzzaman Caddesi, Tacin Mahallesi ve Hürriyet Mahallesi'nde 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen asayiş ekipleri yaralama suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Y. (30), hırsızlık suçundan 4 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. (25) ve hırsızlık suçundan 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.C. (24) yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 3 zanlı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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