Kırmızı kategorideki Aksaray'da denetimler sıklaştırıldı

Covid-19 vaka sayısının 214,42'ye yükselmesi ile kırmızı kategorideki 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Aksaray'da denetimler sıklaştırıldı.

Bir önceki hafta 173,52 olan vaka sayısının 214,42'ye yükseldiği Aksaray'da Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile denetimler sıklaştırıldı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ile Asayiş ve Çevik Kuvvet Şubesi ekipleri, kent genelinde geniş çaplı uygulama yaptı. Cadde ve sokaklarda hem yaya hem de araç içindeki vatandaşları sorgulayan ekipler, saat 21.00'den sonraki ihlallere göz açtırmadı. İzin belgesi olan vatandaşlara da uyarılar yapıldı.

Denetimlerin sıklaştırıldığı kentte uygulama noktalarının sayısı artırılırken, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı tüm ekipler 12 saat mesai sistemine geçti. Günün belirli saatlerinde yapılan pandemi uygulamaları 1 saatten 2 saate uzatıldı.