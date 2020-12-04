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Kısıtlamaya uymayan gence 3 bin 150 lira ceza kesildi

Aksaray’da sokağa çıkma kısıtlamasında polise yakalanan gence 3 bin 150 TL ceza kesildi.

Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasında polise yakalanan gence 3 bin 150 TL ceza kesildi.



Aksaray'da saat 21.00'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde cadde sokak sokak gezen polis ekipleri geniş çaplı denetim ve uygulamalar yapıyor. Yapılan çalışmalar kapsamında maskesiz olarak sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan Hüseyin G. (20) polis ekiplerince yakalandı. Devriye atan Aksaray Polis Merkezi'ne bağlı ekipler Atatürk Bulvarı'nda yürüyen Hüseyin G. isimli genci durdurdu. Yasağın ilk saatlerinde maskesiz gezen şahıs kendini görüntülemek isteyen basın mensubunun çekmemesi için, “Komiserim söyleyin çekmesin” dedi. Kimlik tespiti yapılan gence GBT sorgusunun ardından sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 150 lira ceza kesilirken, maske takması yönünde uyarılarak evine gönderildi. Genç şahıs basın mensubunun "Sokağa neden çıktın?" sorusuna, “Sana ne? Ne çekiyorsun” dedi.

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