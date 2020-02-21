Kızılay'dan ASÜ'ye yardım butiği

Aksaray'da Kızılay tarafından Aksaray Üniversitesine (ASÜ) butik açıldı. ASÜ'de ihtiyaç sahibi öğrencilerin kıyafet ihtiyacı bu butik ile sağlanacak.

Kızılay Aksaray Şubesi tarafından Aksaray Üniversitesi Kampüsündeki Uygulama Merkezinde ihtiyaç sahibi öğrencilerin faydalanabilmesi için yardım butiği açıldı. Ayakkabıdan monta, kazaktan pantolona ve çoraptan eldivene kadar birçok kıyafetin yer aldığı Kızılay Butiğinin açılışına, Belediye Başkanı Evren Dinçer, ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Kızılay Aksaray Şube Başkanı Yusuf Öztürk, Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ercan Tan, daire müdürleri, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Butikle ilgili bilgiler veren Kızılay Şube Başkanı Yusuf Öztürk, “Buradaki elbiseler bize fabrikalardan direkt bağış usulü gelen elbiseler. Bu elbiselerimizi üniversitemizde ihtiyaç sahibi çocuklara giydireceğiz” dedi.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer de, “İhtiyaç sahibi üniversite öğrencilerimizin bu yardımlardan faydalanması hem şehrimiz hem de öğrencilerimiz adına büyük katkı sağlayacak. Bu yönde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” diye konuştu.

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin ise, “Böyle bir butiğin açılışına vesile olduğu için Aksaray Kızılay Şubemize çok teşekkür ediyorum. Üniversitemiz bu türden sosyal sorumluluk projelerinin hemen hepsinin ya içinde ya da destekleyicisi konumunda. Biz yaklaşık 1,5 senedir sıkı işbirliği içinde Kızılay Aksaray Şubesi ile çalışıyoruz. Geçen sene daha çok duyarlılık artışına yönelik faaliyetler yürütmüştük, bu sene bir adım daha ileri götürmüş oluyoruz. Önümüzdeki dönemlerden itibaren farklı faaliyetlerimizle süreci ilerletmeye çalışacağız. İşbirliğinden dolayı Kızılay'a ve tabii ki buraya katkı veren bütün dostlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek Kızılay Butiğinin açılışı gerçekleştirildi.