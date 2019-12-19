Kodlama ve robotik kodlama eğitimine Aksaray Belediyesi desteği

Aksaray Belediyesi Çocuk Aktivite Merkezince açılan kodlama ve robotik kodlama derslerinde 83 öğrenci eğitim alıyor. Kursa başlayan öğrencilere 12 kişilik gruplar halinde 20 saatlik uygulamalı eğitim veriliyor. Öğrenciler aldıkları bu eğitimlerle yazılım bilgisine kodlama becerisine sahip oluyor. Türkiye'nin hemen her yerinde teknolojinin temeli olan kodlama ve robotik kodlama eğitimleri Aksaray Belediyesinin de desteğiyle eğitim olarak öğrencilere verilirken, kentte okulların yanı sıra çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında da kodlama seferberliği başlatıldı. Kodlama ve robotik kodlama alanında Aksaray Belediyesinin vermiş olduğu eğitimlerle Aksaray'da gençler kendi robotlarını ve oyunlarını üretme imkanı elde ediyor.