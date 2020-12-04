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Kömür közü üzerine park edilen araç yandı

Aksaray’da sürücüsünün yol kenarına atılan yanar vaziyetteki kömür közünün üzerine park ettiği otomobil yandı.

Aksaray'da sürücüsünün yol kenarına atılan yanar vaziyetteki kömür közünün üzerine park ettiği otomobil yandı.


Yangın, Kılıçarslan Mahallesi 1300 Sokak'ta çıktı. Edinilen bilgiye göre, Necmettin Ş. (50) idaresindeki 06 HD 2225 plakalı BMW marka otomobili, yol kenarında fark etmediği yanar haldeki kömür közü üzerine park etti. Bir süre sonra aracın ön tampon kısmı yanarak erirken, alevler araç kaputuna kadar çıktı. Kaput kısmından da yanmaya başlayan aracı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, aracın kaput kısmı yangının devam etme ihtimaline karşı incelendi.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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