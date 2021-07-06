Kontrolden çıkan otomobil şarampolde düştü: 2 yaralı

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray-Ankara karayolunun 45. kilometresi Ağaçören Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray istikametinden Ankara istikametine seyreden Bekir G. (46) idaresindeki 34 SJ 4943 Skoda marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole düştü. Kazanın etkisiyle toprağa saplanan otomobilde yolcu olarak bulunan Zahide G. (44) ve Hatice G. (23) yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.