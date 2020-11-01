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Kontrolden çıkıp takla atan otomobilde 5 kişi yaralandı

Aksaray’da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Aksaray'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Kaza, Aksaray - Adana Karayolu Taşpınar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aygül D. (40) idaresindeki 33 BAZ 65 idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampolde takla attı. Kaza sonucu sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Rozerin S. (19), Sabri S. (14), Kadir Sefa H. (10) ve Sude Naz H. (15) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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