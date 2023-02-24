Konya'daki deprem Aksaray'ı da salladı

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğünde deprem Aksaray'ı da salladı.

Merkez üssü Konya'nın Ereğli ilçesi olan saat 17.01'de meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem Aksaray'da da hissedildi. Özellikle şehir merkezinde hissedilen depremde vatandaşlar sokaklara çıktı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgide 4,3 büyüklüğünde olan ve yerin yaklaşık 7,03 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde şu ana kadar Aksaray'da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Sokağa çıkan vatandaşlar depremi hissettiklerini belirterek korktuklarını ve bir süre dışarıda kalacaklarını söyledi.