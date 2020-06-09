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Köpeklerin saldırısında yaralanan eşek tedavi altına alındı

Aksaray’da köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralanan eşek, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ve veteriner tarafından tedavi altına alındı.

Aksaray'da köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralanan eşek, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ve veteriner tarafından tedavi altına alındı.


Olay, Aksaray'ın Eskil ilçesi İkizce Yaylası mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede çobanlık yapan Osman Er (35), sabah kalktığında çiftliğinde eşeğinin olmadığını fark etti. Böğet Köy Muhtarı Mustafa Özkan'ı arayarak durumu bildiren Er, köy muhtarı ile birlikte bölgede eşeği aramaya çıktı. Er ve köy muhtarı yaptıkları araştırmada yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta eşeği yaralı olarak bulurken, durumu hemen Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bilgi üzerine olay yerine gelen Eskil İlçe Tarım Müdürü Mustafa Ay ve veteriner hekim Vahap Dağlı eşeği tedaviye aldı. İlk olarak yarası temizlenen eşeğin daha sonra tüyleri kesilerek bacağından kopan et parçaları uyuşturulduktan sonra tekrar vücuduna dikildi.


Eskil İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ay, köpekler tarafından yaralanan eşeğin ilk tedavisini yaptıklarını belirterek, "Gereken tedaviyi de Eskil'de devam ettireceğiz ve eşeğin iyileşme sürecinin Eskil İlçe Tarım Müdürlüğü olarak takipçisi olacağız” dedi.


Böğet Köyü Muhtarı Mustafa Özkan ise "Köyümüzde çobanlık yapan Osman Er'in eşeği köpekler tarafından uğradığı saldırıda yaralanmış, Şimdi ön tedavisini Eskil İlçe Tarım Müdürü yaptı, gereken diğer tedavilerini de mal sahibi veterinere yaptıracak. İnşallah tedavisi yapılır ve hayvan iyi olur” şeklinde konuştu.

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