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Köyde mahsur kalan hastayı AFAD ekibi hastaneye ulaştırdı

Aksaray’da kar yağışı sebebiyle yolları kapalı olan bir köyde rahatsızlanan vatandaş, AFAD ekiplerinin 8 çeker amfibik aracıyla alınarak ilçedeki hastaneye ulaştırıldı.

Aksaray'da kar yağışı sebebiyle yolları kapalı olan bir köyde rahatsızlanan vatandaş, AFAD ekiplerinin 8 çeker amfibik aracıyla alınarak ilçedeki hastaneye ulaştırıldı.


Olay, Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Akmezar köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle yolları kapanan köyde rahatsızlanan Kadir Akyüz'ün (38) ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin köye ulaşamaması üzerine durum İl Acil ve Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. AFAD kurtarma aracı ve 8 çekerli amfibik isimli araçla hastaya ulaşan AFAD ekipleri hastayı alarak ilçedeki hastaneye ulaştırdı.

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