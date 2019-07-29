KTO kardeş oda olan ATSO ile projeleri görüştü

Geçtiğimiz aylarda KTO ve ATSO arasında imzalanan Kardeş Oda protokolü kapsamında Aksaray'ı ziyaret eden KTO Başkanı Selçuk Öztürk ve beraberindeki heyet, ATSO Başkanı Cüneyt Göktaş, Meclis Başkanı Fatih Tekin ve yönetim kurulu ile birlikte yapılması planlanan projeler hakkında görüşmeler gerçekleştirdi.

Avrupa Birliği ile Staj Köprüsü, üye memnuniyeti, akreditasyon gibi birçok ortak projede birlikte hareket edildiğinin altını çizen ATSO Başkanı Cüneyt Göktaş, “Kardeş KTO Başkanı aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Öztürk ve beraberindeki heyeti Aksaray'da ağırlamaktan onur duyduk. Bugüne kadar birçok projede birlikte hareket ederek ortak aklın gücüyle hem Konya sanayimize hem de Aksaray sanayimize hizmet ediyoruz. Avrupa Birliği Staj Köprüsü, üye memnuniyeti gibi projeler hizmet kalitemizi artırmaya yönelik projelerden birkaçıdır. İç Anadolu bölgesinde birbirine iki komşu şehir olan ve kültürleri ile birbirinden ayrı düşünülemeyen Aksaray ve Konya'nın çok daha projede birlikte yer alması noktasında KTO Yönetim Kurulu Başkanımız Selçuk Öztürk ile aynı görüşteyiz. Bu noktada üyelerimize ve şehirlerimize daha fazla katkıyı nasıl yapabiliriz üyelerimizin memnuniyetini nasıl artırabiliriz yönünde istişarelerde bulunduk. Her iki şehrimiz adına da son derece verimli geçen ziyaretin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.