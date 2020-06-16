Küçük çocuk eline saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da sokakta oyun oynarken apartmanın korkuluk demirine eli saplanan çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, elinde demirle hastaneye kaldırıldı.

Olay, Fatih Mahallesi 4107 Sokak'ta bulunan bir apartmanın bahçe duvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oyun oynamak için sokağa çıkan Ş.S. (9) isimli kız çocuğu, arkadaşlarıyla oyun oynarken bahçe duvarının üzerinde bulunan korkuluk demirlerine tutunarak duvar üzerine çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden çocuk düşmemek için korkuluk demirini tutmak isterken eli korkuluk demirine saplandı. Çocuğun acılar içinde ağlaması üzerine olayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri acılar içinde kıvranan çocuğa müdahale etti. Çocuğun elinin saplandığı demir parçası kesilerek çocuk elindeki demirle olay yerinde bulunan ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Çocuk burada tedavi altına alınırken, itfaiye ekipleri burada da sağlıkçılara yardımcı olarak çocuğun elindeki demiri çıkarttı. Tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.