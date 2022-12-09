Kural ihlalleri metrelerce uzaktan dron ile tespit edildi

Aksaray'da dron ile havadan denetim yapan trafik ekipleri trafik kural ihlallerini metrelerce uzaktan tespit edip ihlal yapan sürücülere ceza yazdı.

Aksaray'da yaşanan trafik kazalarının önüne geçilmesi, can ve mal kayıplarının önlenmesi amacıyla sabahın ilk ışıklarında denetim için yollarda görev alan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri trafik ihlallerini metrelerce uzaktan dron ile takip ediyor. Kentte yoğun trafiğin yaşandığı yollarda görev alan trafik polisleri dron desteği ile sürücülerin trafik kural ihlallerini tespit ediyor. Emniyet kemeri, telefonla konuşma, hatalı sollama, emniyet şerit ihlali ve kırmızı ışık ihlali gibi trafik kuralı ihlallerini belirleyen trafik polisleri ihlal yapan sürücüleri uygulama noktasında durduruyor. Ehliyet, ruhsat kontrolünden geçirilen sürücülere ihlalleri nedeniyle de ceza işlemi uygulanıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü dron ile denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.