Kurtuluş Caddesinin alt ve üstyapısı tamamlandı

Ekipler, gece mesaisiyle asfaltını tamamladığı cadde de yol çizgi ve trafik işaretlemesi yaparak yolu kısa sürede tekrar trafiğe açtı.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, kış gelmeden önce altyapısı tamamlanan büyük çaplı olarak nitelendirilebilecek noktalarda asfalt seriminin biran önce yapılmasını istemiş ve ekipler gece mesaisi yaparak asfalt çalışmalarını hızlandırmıştı. Atatürk Bulvarı ve Fatih Mahallesindeki asfalt çalışmaların hemen ardından asfalt serimi için kullanılan araç ve ekipmanlar Kurtuluş Caddesine yönlendirildi. Daha öncesinde Kurtuluş Caddesinin içme suyu, kanalizasyon ve bağlantı hatlarını yenileyerek altyapıyı güçlendiren belediye ekipleri, yağış anında olası su taşkınlarını önlemek amacıyla yağmur suyu hattında da iyileştirme yaptı. Buna ek olarak, su birikintilerinin önüne geçmek amacıyla yol üzerinde bulunan mazgalların sayısı artırıldı. Belediye ekipleri, daha önce altyapısı tamamlanan Kurtuluş Caddesi üzerinde zaman kaybetmeden çalışmalara başladı. Ana caddede gece mesaisiyle başlayan asfalt kısa sürede tamamlandı. Yol çizgi, boyama ve trafik işaretlemesinden sonra yol kısa süre sonra tekrar trafiğe açıldı.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, altyapısı yenilenen Kurtuluş Caddesinden çalışmaların kısa sürede tamamlandığı ve yolun trafiğe tekrar açıldığı bilgisini paylaştı. Asfalt çalışmaların belirlenen plan doğrultusunda devam ettiğini sözlerine ekleyen Başkan Dinçer, kış gelmeden önce büyük çaplı işlerin tamamını bitireceklerini söyledi.