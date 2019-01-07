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Lastiği patlayan otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Aksaray’da seyir halindeki otomobilin lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Aksaray'da seyir halindeki otomobilin lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Aksaray Ihlara yolu Kireçlik mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Ihlara istikametine seyreden Rasim K. (24) idaresindeki 59 PN 973 plakalı otomobil, seyir halindeyken sağ ön lastiğinin patlaması ve sonrasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler sağlık ve polis ekiplerine haber verirken, kazada otomobil sürücüsü yaralandı.


Olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıyı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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