Lüks otomobilin motor ve kaputu yanarak küle döndü

Aksaray'da seyir halindeyken alev alan lüks otomobilin motor ve kaput kısmı yanarak küle döndü.

Yangın, Nevşehir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi istikametine seyreden Ömer Faruk E. (35) idaresindeki 68 FA 889 plakalı BMW marka lüks otomobilin motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı yolun sağına çekerken kısa sürede dumanlar yerini alevlere bıraktı. Ön kaputu alevler içinde kalan aracın motor ve kaput kısmı adeta yanarak kül olurken, yangına önce araç sürücüsü kendi imkanlarıyla müdahale etti. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin de müdahalesiyle yangın söndürülerek kontrol altına alınırken lüks araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.