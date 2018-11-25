Aksaray'da müstakil bir eve 4 hırsızlık şüphelisinin girdiğini gören mahalle sakinleri ellerinde sopalarla hırsız kovaladı.

Olay, Bahçeli Mahallesi Selçuk Caddesi 3709 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balkonda hava alan Süleyman S. (38), 3 hırsızlık şüphelisinin müstakil bir eve girdiğini ve 1 şüphelinin de sokakta gözcülük yaptığını fark etti. Bunun üzerine hemen harekete geçen Süleyman S. durumu ilk olarak polise bildirdi. Polise haber verdikten sonra mahalledeki vatandaşlara telefonla ulaşan Süleyman S., mahalle sakinleri ile birlikte ellerine geçirdikleri sopalarla hırsızları yakalamaya çalıştı. Durumu fark eden hırsızlık şüphelileri ellerindeki makas, tornavida ve benzeri aletleri atarak bahçe duvarından kaçtı. Bir süre hırsızları kovalayan mahalle sakinleri polis ekipleri gelene kadar müstakil ev ve bahçesinde de arama yaptı.

Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşlardan bilgi aldı. Hırsızların attığı malzemeleri polise teslim eden Süleyman S., “Ben 3'üncü katta oturuyorum karşıda. Balkondan gözlüyordum zaten bunları. 3 kişi buraya indiler. Sonra ben hemen polisi aradım. Polis geleceğim dedi, gelmedi daha adamları kovaladık. 3 kişi içeride 1 de gözcü vardı 4 kişi” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.