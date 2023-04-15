Mamasın Barajı yüzde 28.75 doluluk oranına ulaştı

Kuraklık çanlarının çaldığı Aksaray'da, son 1 aydaki yağmur, kar ve dolu yağışıyla su seviyesinde ciddi anlamda düşüş yaşayan Mamasın Barajı'nda doluluk oranı yüzde 28.75'e çıktı.

Aksaray'ın içme suyu ve tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan 165 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip Mamasın Barajı'nda, kış aylarının kurak gitmesi ile su seviyesi yüzde 18'e kadar düştü. Edinilen bilgilere göre, son yağışların ardından Mamasın Barajı'nda 46 milyon metreküp su miktarına ulaşıldığı öğrenildi.

Ülke genelinde yaşanan su krizlerini göz önünde bulunduran Aksaray Belediyesi de tedbir amaçlı bir dizi çalışmalar yaptı, farklı birçok projeyi uygulamaya koydu. Su tasarrufu için şehirdeki asbest borular bertaraf edildi. Asbest boruların yerine yeni nesil polietilen borular yerleştirildi. Bu sayede hem su kayıp kaçak oranını hem de boru patlamalarının önüne geçildi. Bu çalışmalarla kentte günlük 4 bin metreküp su tasarrufu sağlandı. Kayıp kaçak oranı yüzde 25-30 seviyesinde azaltıldı. Teknik çalışmaları aralıksız sürdüren Aksaray Belediyesi ekipleri vatandaşların da su tasarrufu kampanyasına destek vermeleri için farkındalık çalışmaları düzenledi.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, kurak geçen kış aylarında su tasarrufuna dikkat çekmek için düzenledikleri etkinliklere ve uyarılara vatandaşların da duyarlılıkla yaklaştıklarını söyledi. Başkan Dinçer, evinde, iş yerinde suyu gereksiz tüketmeyen vatandaşlara teşekkür etti.