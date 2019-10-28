Mehmet Özhaseki'den Başkan Dinçer'e ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Koordinatör Milletvekilleri Abdullah Güler ve Ahmet Zenbilci ile birlikte Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'i makamında ziyaret etti.

Belediyeyi ziyareti sırasında Belediye Başkanı Evren Dinçer, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve daire müdürleri tarafından karşılanan Mehmet Özhaseki Başkan Dinçer'den brifing aldı.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Genel başkan yardımcımız ve Yerel Yönetimler Başkanımız Mehmet Özhaseki ve milletvekillerimiz belediyemizde misafir ederek Aksarayımıza yapacağımız projeler hakkında bilgi verdik ve istişarelerde bulunduk. Genel başkan yardımcımıza şahsım ve Aksaray halkı adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Belediyeyi ziyaretine ilişkin açıklama yapan Mehmet Özhaseki ise, “Aksaray Belediyemizi ziyaret ettik. Aksaray'ın tarihi birikimi ve belediye başkanımızın dinamizmi birbirini tamamlayan bir bütün olmuş durumda. Bu kadim Selçuklu şehri, inşallah dünya şehirleri ile yarışacak hale gelecektir. Aksaray'a yakışanda budur” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, Mehmet Özhaseki'ye ziyaretinin anısı olarak Taşpınar halısı hediye etti.