MHP lideri Bahçeli: "CHP, PKK'nın kuyruğuna takılmış, FETÖ'nün vagonu olmuştur”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın milli hedeflerin ana karargahı olduğunu belirterek, "Devamlı açığımızı kollayıp fitne fesat çıkarıyorlar. Cumhur İttifakımızı çekemiyorlar. Rezalet ve hatta ihanet içindeler. PKK ile yan yana yürüyorlar. CHP, PKK'nın kuyruğuna takılmış, FETÖ'nün vagonu olmuştur" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında partisinin mitingi için Aksaray'a geldi. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap eden Bahçeli, “17 gün sonra yapılacak mahalli idareler seçimleri öncesi sizlerle bir araya gelmekten, kucaklaşmaktan çok bahtiyarım. Aksaray ilim şehridir, Aksaray irfan şehridir, Aksaray kahramanlığın şehridir. 31 Mart seçimlerinin ülkemize, milletimize, Aksarayımıza ve elbette milli bekamıza hayırlara ve güzelliklere vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Aksaray olmazsa hep bir eksik kalırız, hep geriye düşeriz. Bu nedenle Aksaray yüz akımız, gönül sarayımızdır. Aksaray 31 Mart'ta kaderine, geleceğine inanıyorum ki yüksek bir iradeyle sahip çıkacaktır. Sefer bizden ise, zafer Allah'tandır. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı'dır. Hastalara şifa arayan, sağlıklı bir hayat için hizmet veren başta hekim ve hemşirelerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı tebrik ediyorum” dedi.

"CHP'ye oy veren kardeşlerim PKK'ya mahkum edilemez"

“Beka için milli karar, cumhur için istikrar" şeklinde konuşan Bahçeli, "Zillete dur diyenler bu meydanlarda buluşmuş. Cumhur Aksaray'ın yiğit gönlünde anlam bulmuş. Aksaray Cumhur İttifakımızın içinde değildir. Ancak bu hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. AK Partili kardeşlerimiz ile bir beraberiz. Aynı ittifakın eşit ve onurlu mensuplarıyız. Nezaketi elden bırakmayacağız. Siyaseti, rekabeti yozlaştırmayacağız. AK Parti ile Aksaray'da ittifak yapmasak da birbirimize hürmeti kesinlikle göz ardı etmeyeceğiz. Çünkü Cumhur İttifakı Türkiye'dir, tarihin doğru yerindeki duruştur. Cumhur İttifakı milli hedeflerin ana karargahıdır. Devamlı açığımızı kollayıp fitne fesat çıkarıyorlar. Cumhur İttifakımızı çekemiyorlar. Rezalet ve hatta ihanet içindeler. PKK ile yan yana yürüyorlar. CHP Bartın Milletvekili PKK'lılara kardeşim diyor, oy istiyor. Kılıçdaroğlu ise bunu örtmek için kırk dereden su getiriyor. Aziz Atatürk'ün kurduğu partinin acıklı durumuna bakar mısınız. CHP rotayı şaşırmış, tarihsel çizgisinden kopmuştur. İstanbul Silivri'de bir HDP'li ne diyor, 'Talimat geldi CHP'yi destekleyeceğiz.' Bunlar aklını oynatmış, yollarını şaşırmış. CHP'ye oy veren kardeşlerim PKK'ya mahkum edilemez. Atatürk sevdalısı kardeşlerim zillete düşürülemez. Fedakarlıklarla kurtardık vatanımızı. Yeri geldi soba borusundan top yaptık, yeri geldi süpürge tohumundan ekmek yaptık. Ama zalimlere eğilmedik. Kılıçdaroğlu, Sakarya'daki tank palet fabrikası üzerinden yalan inşa etmesin, bize milliyetçilik anlatmasın. Buna hiç teşebbüs etmesin. Kılıçdaroğlu kim oluyor da bize milliyetçilik ahkamı kesiyor. Kimliksiz ağızlardan milliyetçilik nasıl çıkıyor. Kılıçdaroğlu'nun ya aklıyla zoru var ya da girdiği siyasi komadan çıkamamıştır. YPG'nin Türkiye'ye saldıracağına inanmayan bir şahsın CHP koltuğunda oturması rezaletin daniskasıdır" ifadelerini kullandı.

"CHP, PKK'nın kuyruğuna takılmış, FETÖ'nün vagonu olmuştur"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli şöyle devam etti:

"CHP PKK'nın kuyruğuna takılmış, FETÖ'nün vagonu olmuştur. Biz al bayrağın bekçisi, susturulamayacak ezanın bekçisiyiz. CHP genel başkanı bizimle boy ölçüşemez. Çünkü ağırlıklarımız farklıdır, sağımız başkadır, zihniyetlerimiz başkadır. CHP ne milliyetçiliği bilir, ne adamlığı, ne de erdemliği bulur. Onlar gitsin PKK ile yanak yanağa versinler. Zira yaptıkları budur, yapacakları da budur. Zillet ittifakı denen tekere sokulan çomaktır. Zillet ittifakı, Türkiye'nin karşı cephesi, husumet odağıdır. Kulakları var duymaz, gözleri var görmez, dilleri var söylemez. Hele hele kalpleri var mühürlendiğinden işlemez. Beka için milli karar cumhur için istikrar. Zillet ittifakı ezan sesinden rahatsız. Milli bekamızı duydular mı adeta şok oluyorlar. Patlıcanla bekayı mukayese etmek izansızlık değil mi? Kimsenin sofrasında gözümüz yok. Ama patlıcan pahalı ise bu dünyanın sonu değildir. Ucuzladığında herkes alır doya doya yenir. Peki beka yenir mi? Ucuzluğundan bahsedilir mi? Beka olmadan kundaktaki yavrularımızın, henüz bıyığı terlememiş yavrularımızın ömürlerinden bahsedilebilir mi? Beka yoksa vatan yoktur, Aksaray yoktur, millet yoktur, bereket yoktur, beraberlik, bağımsızlık yoktur. 31 Mart seçimleri bir beka seçimidir. 2018 yılının son çeyreğinde Türkiye'nin ekonomik büyümesi küçüldü diye bayram etme sevincindeler. Türkiye 2018 yılının yaz aylarında ekonomik saldırıya uğradı. Ekonomik tetikçiler dövizi kurşun gibi kullandılar. Yedi düvel üzerimize geldi. Trump bir yandan, para baronları bir yandan ekonomimize savaş açtılar. Türkiye husumeti ortak değerlendirmeyecek mi? Türk milleti açık bir saldırı altındadır. İşte bu yüzden beka diyoruz. İşte bu yüzden 31 Mart seçimlerini beka üzerinden okuyoruz, Cumhur İttifakı ile direniyoruz. PKK'ya, FETÖ'ye, CHP'ye İP'e, ezan ve bayrak düşmanlarına Cumhur İttifakı ve yeni hükumet sistemi ile engel olmaya çalışıyoruz. Bekaya kara çalanlar, şaşı bakanlar, kabullenemeyenler Türkiye düşmanlarının yerli işbirlikçileridir.”