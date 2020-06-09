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Minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Aksaray’da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Aksaray'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Küçük Bölcek Mahallesi Küçük Bölcek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Bulvarı istikametine seyreden Üzeyir A. (62) yönetimindeki 68 ET 936 plakalı minibüs, sokaktan çıkan Bekir İ. (60) idaresindeki 06 KGU 18 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Züleyha B. (44), Dudu İ. (55) ve Meliha Nur İ. (16) yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralılar Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, her iki aracında sürücüsü ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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