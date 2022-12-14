Minik öğrencilerden “Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası” sergisi

Aksaray'da “Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası” nedeniyle kolları sıvayan minik öğrenciler hazırladıkları ele emeği eserleri sergide görücüye sundu.

Aksaray'da Kılıçaslan İlkokulu 2-H sınıfında eğitim öğretim gören 36 öğrenci, 12-18 Aralık tarihlerinde kutlanan “Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası” çerçevesinde sergi için kolları sıvadı. Öğretmenleri Döndü Aksoy ile birlikte yoğun bir çalıma temposuna giren minik öğrenciler nostaljik eşyalardan, eski Türk filmlerine, yiyecek ve içeceklerden Türk kültür ve değerlerine kadar birçok konuyu ele aldı. Sergi için her bir öğrenci öğretmeni koordinesinde Türk Malı çerçevesinde bir eşya yaparken, eski Türk parasından kıyafetlere, yemeklerden Türk filmlerine kadar her ayrıntı bir bir işlendi. 1 haftalık hazırlanma aşamasından sonra ortaya çıkan eserler okul lobisinde sergilenmek üzere yerleştirildi. Ardından Okul Müdürü Mahmut Göktaş, öğretmenler ve öğrenciler tarafından açılış töreni gerçekleştirildi. Öğrenci velilerinin de destek verdiği serginin açılışın ardından ise öğretmenler ve veliler sergiyi gezerek çalışmaları yakından inceledi. Çocukların kendi öz değerlerini öğrenmeleri, bilmeleri, tutumlu olmaları ve küçük yaşta yatırım yapmayı öğrenmeleri amaçlanan sergide öğrenciler hem eğlendi hem de birçok konuyu öğrenmiş oldu. Sergiyi gezen öğrenci velileri okul müdürü Göktaş'a ve sınıf öğretmeni Aksoy'a teşekkür ederken, öğretmen sınıf öğretmeni Döndü Aksoy ise öğrencilerine teşekkür ederek tebrik etti. Sergi 1 hafta boyunca açık kalacak.