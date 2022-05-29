Mobilya tamircilerinde hareketlilik

Aksaray'da mobilyalarının bakımını yaptırmak ve yeniletilmek isteyen vatandaşlar tamircileri hareketlendirdi.

Aksaray'da evini yenilemek isteyen ve sıfır yerine evindeki mobilyasını yeniletmek isteyen vatandaşlar mobilya tamiri yapan esnafın işini canlandırdı. Vatandaşların zevkine göre kumaş ve malzeme kullanan mobilya tamircileri, en çok koltuk ve kanepe tamiri ile yenilemesini yapıyor. Mobilya tamirciliği yapan Ali Göktaş (44), işlerinin açıldığını belirterek, "İnsanların alım gücü zayıf olduğu için tamirata ve ikinci ele yöneldi. İkinci el olarak alıp bize tamiratını yaptırıyorlar. Kumaşını, tamiratını, A'dan Z'ye bakımını yaptırıp tekrardan evine götürüp güzel bir şekilde kullanıyorlar. İster istemez günümüz şartlarında güncel duruma göre pahalılıktan dolayı insanların alım gücü zayıfladı. Alım gücü zayıf olunca o da bize yansıdı. Biz de bütün tamirat işlerini yapıyoruz. Uygun fiyata tamiratını yapıyoruz. Yeni almaktansa tamiratını yaptırıp ilerleyen zamanlara kadar kullanıyor” dedi.

Koltuk kanepe takımını sıfır almak yerine evinin tadilatını yaptırdıktan sonra mobilya tadilatı yaptıran Fatih Baydilli (42), “Yazın gelmesiyle evlerimizin komple badanasını boyasını yaptırdık. Mobilyalarımızı yenilemek istedik ama yenilemeye maliyetimiz yetmedi. Günümüz koşulları malum, biz de mobilyalarımızı koltuklarımızı getirdik, yenilettik. Yeniyi almama sebebimizi şöyle açıklayabilirim; yüzde 60'a yakın kârımız oldu. Mobilyaların konforu da güzel oldu. Yeniyi aratmayacak şekilde, yeniden daha güzel oldu diyebilirim” diye konuştu.