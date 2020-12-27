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Motosiklet hırsızları operasyonla yakalandı

Aksaray’da farklı günlerde iki ayrı motosiklet çalan iki şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı.

Aksaray'da farklı günlerde iki ayrı motosiklet çalan iki şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı. Yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Hırsızlık olayları, Gülağaç ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, farklı tarihlerde iki ayrı motosikletin çalınması olayının ardından ilçede hırsızların yakalanmasına yönelik geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlatan Gülağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası, parmak izi ve diğer bulgulardan yola çıkarak yaptığı çalışmalarla iki şüphelinin kimliğini tespit etti. İsa S. (29) ve İsmail S. (37) farklı adreslerde operasyonla yakalandı. İfade işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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