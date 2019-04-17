İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Muhtarlar değerlendirme ve istişare toplantısında bir araya geldi

Aksaray’da köy ve mahalle muhtarları seçimin ardından Ziraat Odası Başkanlığında bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı.

Aksaray'da köy ve mahalle muhtarları seçimin ardından Ziraat Odası Başkanlığında bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı.


Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ve Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Emin Tetik başkanlığında gerçekleştirilen toplantıdan muhtarların önümüzdeki dönemde yapacağı çalışmalar masaya yatırıldı.


Burada bir açıklama yapan Ziraat Odası Başkanı ve Kazıcıktol Köyü Muhtarı Emin Koçak, muhtarlık görevinin çok üstün ve emek isteyen bir görev olduğunu belirterek, muhtarların devletin en ücra köşedeki iletişim noktası olduğunu kaydetti. Yapılacak çalışmaların birlik ve beraberlik içerisinde, istişareler yapılarak yapılması gerektiğine vurgu yapan Başkan Koçak, vatandaşlara daha iyi hizmet ve çalışma getireceklerinin altını çizdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.