Müstakil evdeki baca yangını paniğe neden oldu

Aksaray'da soba bacasından çıkan yangın paniğe neden olurken, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Yangın, Hacı Hasanlı Mahallesi 704 sokakta bulunan ve yabancı uyruklu ailenin yaşadığı müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samih Hakimi'nin (25) kiracı olarak oturduğu müstakil evde ısınmak için yaktıkları sobanın bacasında yangın çıktı. Sobanın yanında bulunduğu esnada alevlerin bacayı tutuşturduğunu fark eden kiracı kovayla su taşıyarak yangına müdahale ederken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına hem içeriden hem de çatıdan müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken, olayı anlatan kiracı Samih Hakimi, “Evde oturuyordum, duman çıktı. Bir baktım soba boru kenarından ateş çıkmaya başladı. Ondan sonra ben biraz su attım ateş kapandı ama kokular hala vardı. Ondan sonra ben 112'yi aradım. Onlar geldi Allah razı olsun kapattılar” dedi.