Narkotimden eğlence merkezlerine şok denetim

Aksaray'da narkotik ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde şok denetimler yaparak, meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçiyor.

Aksaray'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele (NARKO) Şube Müdürlüğü ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda suç ve suçlularla mücadele edilmesi ve narkotik maddelerin alışverişinin önlenmesi amacıyla "Narko Sokak" denetimleri gerçekleştirildi. Büyük Bölcek Mahallesi'nde bulunan Kültürpark'ta kafeterya ve eğlence merkezlerinde gerçekleştirilen denetimlerde 317 vatandaş POLCEP sistemi üzerinden sorgulanırken, durumundan şüphelenilen şahısların üst aramaları yapıldı. Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılan vatandaşlara karşılaşılabilecek olumsuzluklara karşı uyarılar yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü resmi sosyal medya hesaplarından, "Geleceğimizin teminatı çocuk ve gençlerimizin korunması, vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamında yaşamlarını sürdürebilmesi için suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri ile paylaşım yapıldı.