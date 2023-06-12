“Ne bakıyorsun” deyip 2 genci darp edip bıçaklayan 2 şüpheli yakalandı

Aksaray'da biri Irak diğeri Afganistan uyruklu 2 genci “ne bakıyorsun” deyip bıçaklayan 2 şüpheli polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün Hacı Hasanlı Mahallesi 707 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Najım İbrahim İsmail İ. (14) ve Afganistan uyruklu Amir C. (16) yolda yürürken iddiaya göre kavga eden bir guruba baktıkları esnada, ‘ne bakıyorsunuz' diyen 2 kişi tarafından saldırıya uğradı. 2 genci önce darp eden kimliği belirlenemeyen 2 kişi daha sonra da ceplerinde taşıdığı bıçaklarla Najım İbrahim İsmail İ.'yi tek bıçak darbesiyle bacağından, Amir C.'yi ise 3 bıçak darbesiyle bacaklarından bıçakladı. Yaralanan gençler yol ortasına düşerken çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevke edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralı gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ve Çocuk Şubesi ekipleri olayın gerçekleştiren 2 şahsın peşine düştü. Yapılan araştırmalar sonucu olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen Ş.C.S. (17) ve Emirhan A. (18) polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan 2 şahıs daha sonra Aksaray Adliyesine sevk edildi. Burada adli mercilere çıkarılan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.