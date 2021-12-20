Öğrencilere okulu sevdirmek isteyen öğretmen palyaço kıyafetiyle derse girdi

Aksaray'da İmam Hatip Ortaokulu Öğretmeni Şule Özkan, öğrencilerin derslere adapte olması ve okula severek gelmesi için palyaço kıyafeti giyerek derse girdi.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerinden Şule Özkan (28), giydiği palyaço kıyafetiyle derse girdi. 6. sınıf öğrencileri öğretmenlerini palyaço kıyafetiyle görünce çok şaşırdı. Şaşkınlıkları gözlerinden okunan öğrencilere sabah ilk derste sürpriz yapan Şule öğretmen, dersin bir bölümünde öğrencilerle oyun oynadı ve daha sonrasında da müfredatın belirlediği takvimle ders anlatmaya devam etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan öğretmen Şule Özkan, “Derste bazı öğrencilerin sönük ve pasif olduğunu fark ettim. Ve bu konuyla ilgili araştırmalar yaptım, çevremle konuştum. İnternetten yaptığım araştırmalarda, bazı öğretmenlerin derse farklı kılık kıyafetle girdiğini, farklı müzik aletleri çalarak derse girdiğini gördüm. Bende dedim ki, ne olabilirim? Bu sırada palyaço olmak aklıma geldi. Acaba dikkatlerini çekebilir miyim? Bu pasif öğrencileri hareketlendirebilir miyim dedim aslında. Gerçekten çok olumlu sonuca ulaştım, hiç sesini çıkarmayan öğrenci bile saçıma, kıyafetime dokundu, merak etti nasıl bir şey olduğunu. Hem oyun oynadık hem ders işledik. O katılmayan öğrencileri de derse katmış olduk. Aslında tüm sınıfın atmosferini değiştirmiş olduk. Motivasyonu bu şekilde sağladık ve dersi işledik” dedi.

Şule öğretmenin farklı ve eğlenceli girişiminden dolayı mutlu olduklarını belirten öğrenci Fatih Tümer ise, “Çok güzel oldu, hocamız geldi, oyunlar oynadık, dersler daha eğlenceli geçmeye başladı. Bizlerin derse katılımı arttı. Çok güzel oldu, mutlu olduk, çok iyi bir deneyim oldu. Her zaman ki derslerden bayağı değişik oldu” diye konuştu. Öğrenci Kemal Ünlü de, “Hocamız palyaço gibi giyinmesi bizler için çok iyi oldu. Oyunlar oynadık, çok güzel oldu” ifadelerini kullandı.