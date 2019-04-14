İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Öğrencinin öldüğü kazadaki sürücü tutuklandı

Aksaray’da öğrencileri minibüsten indirdikten sonra manevra yaptığı sırada bir öğrencinin araç altına alarak ölmesi olayında sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray'da öğrencileri minibüsten indirdikten sonra manevra yaptığı sırada bir öğrencinin araç altına alarak ölmesi olayında sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaza, iki gün önce Cumhuriyet Mahallesi Naci Abay İlkokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde okuldan çıktıktan sonra servis minibüsüyle eve giden 2'inci sınıf öğrencisi Işıl Güzel (8), evde yemeğini yedikten sonra tekrar okula gelmek için evinin önünden servis minibüsüne bindi. Özkan Ö. (33) idaresindeki 68 S 0033 plakalı servis minibüsü okulun önüne geldiğinde kapıyı açıp öğrencileri indirdi. Öğrencilerin indirilmesinin ardından sürücünün manevra yaptığı sırada 8 yaşındaki Işıl Güzel minibüsün altında kaldı. 4-5 metre kadar minibüsün altında sürüklenen Işıl Güzel olay yerinde hayatını kaybetti.


Olayın ardından emniyetteki sorgusu tamamlanan minibüs sürücüsü Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.