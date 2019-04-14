Öğrencinin öldüğü kazadaki sürücü tutuklandı

Aksaray'da öğrencileri minibüsten indirdikten sonra manevra yaptığı sırada bir öğrencinin araç altına alarak ölmesi olayında sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza, iki gün önce Cumhuriyet Mahallesi Naci Abay İlkokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde okuldan çıktıktan sonra servis minibüsüyle eve giden 2'inci sınıf öğrencisi Işıl Güzel (8), evde yemeğini yedikten sonra tekrar okula gelmek için evinin önünden servis minibüsüne bindi. Özkan Ö. (33) idaresindeki 68 S 0033 plakalı servis minibüsü okulun önüne geldiğinde kapıyı açıp öğrencileri indirdi. Öğrencilerin indirilmesinin ardından sürücünün manevra yaptığı sırada 8 yaşındaki Işıl Güzel minibüsün altında kaldı. 4-5 metre kadar minibüsün altında sürüklenen Işıl Güzel olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından emniyetteki sorgusu tamamlanan minibüs sürücüsü Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.