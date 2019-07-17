Okullarda velilerden kesinlikle para talep edilmeyecek

2019 -2020 eğitim öğretim dönemi hazırlıklarını değerlendiren Aksaray İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, okullarda kayıt telaşının sürdüğü söyledi. Milli Eğitim Müdürü Kartal, Aksaray'da yaklaşık 100 okulun eksiklerinin hızlı bir şekilde giderildiğini belirterek, okulların tatil olmasıyla birlikte tadilatlarının devam ettiğini söyledi. Kartal, "Bir taraftan öğrencilerimizin okul kayıtları devam ederken, diğer taraftan ilimize atanan 146 öğretmenimiz mesleki kurslarına devam ediyor" diye konuştu.

"Öğretmen açığımız kalmadı"

Aksaray'da öğretmen açığı olmadığını söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Kartal, öğretmen ihtiyacı konusunda yüzde 90 çözüm sağlandığını vurgulayarak gerekli ilçelere atamaların gerçekleştiğini ifade etti. Kartal, "Bakanlığımız ilimize 146 öğretmen ataması yaptı. Yeni atanan öğretmenlerimizin Eskil İlçesinden başlayarak ilçelerimize ihtiyaca göre dağılımını yaptık. Bünyemizde öğretmen ve diğer personel açığımız yok denecek kadar az. Yeni eğitim öğretim yılına eksiksiz gireceğiz" ifadelerini kullandı.

Okul müdürlüklerindeki değişimin rutin bir uygulama olduğuna da değinen İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, "Okul müdürlüklerinde 4 ila 8 yılını tamamlamış müdürlerimiz, mesleki notlarına göre, bakanlığımız sistemince yeni görev yerlerine atanmıştır. Görev yerleri değişen müdürlerimize yeni görev yerinden başarılar diliyorum" diye konuştu.

“Okullar velilerden para talep edemez”

Son zamanlarda tartışma konusu olan okulların velilerden para talebi konusunda açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, "Öğrenci velilerinden kesinlikle para talep edilmeyecektir" dedi. Kartal sözlerine şöyle devam etti; "Bu konuda okul müdürlerimize gerekli resmi yazılarımızı gönderdik. Öğrenci velilerimizden kesinlikle para talep edilmemesi konusunda kesin talimatımız var. Böyle bir konu vuku bulursa velilerimiz bizlere ulaşabilir. Bakanlığımız başta olmak üzere ilimiz valisi Sayın Ali Mantı ve İl Genel Meclisi ve İl Özel İdaremiz okullarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamakta. Velilerimiz müsterih olsunlar. Okullarda para pul olayı yoktur olamaz" şeklinde konuştu.