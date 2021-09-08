Ön çapraz bağ tedavisindeki sentetik yapılar iyileştiriliyor

Dr. Zeynep Karahaliloğlu'nun, ön çapraz bağ hasarlarının tedavisi için kullanılan sentetik bağların modifikasyonunu nanoteknoloji temelli yeni bir yaklaşımla çözmek adına geliştirdiği proje TUBİTAK'tan destek aldı.

Proje ile sıklıkla karşılaşılan bir sağlık sorununa en ideal çözümü bulmayı amaçladıklarını dile getiren ASÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Karahaliloğlu, diz ekleminin en büyük bağlarından birisi olan ön çapraz bağ (Anterior Crucsiate Ligament) yaralanmalarının tedavisi için şu anda piyasada satılan sentetik bağların yüzeyini iyileştirmeyi planladıklarını kaydetti.

Hâlihazırda uygulanan cerrahi tedavilerde, hastadaki hasarlı bağın yerinin, hastadan veya donörden alınan tendon dokularla doldurulduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Karahaliloğlu, “Bu yöntem, sahip olduğu dezavantajları münasebetiyle, farklı sentetik bağların kullanımını gündeme getirmiştir ve günümüz çalışmaları bu sentetik bağların zayıf yönlerinin iyileştirilmesi odaklıdır. Hazırladığımız proje ile bu sentetik bağların modifikasyonuna, nanoteknoloji temelli yeni bir yaklaşım sunmayı amaçlıyoruz” dedi.

Sentetik bağ modifikasyonunda kullanacakları nanopartiküllerin bir taraftan yüzey ıslanabilirliğini arttıracağını diğer taraftan da biyolojik uyumluluğu iyileştireceğini dile getiren Karahaliloğlu, “Bu sayede ortopedistler tarafından sıklıkla kullanılan sentetik bağların hem biyoaktif ve geliştirilebilir hem de düşük maliyetli modifikasyonu sağlanmış olacak” dedi.

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Doç. Dr. Zeynep Karahaliloğlu'na çalışmalarında başarı dileklerinde bulundu.