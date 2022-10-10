Onarmak için çıktığı çatıdan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Aksaray'da onarmak için çıktığı 5 katlı aparmanın çatısından dengesini kaybederek düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, Fatih Mahallesi Şehit İsmail Dağ Sokak'taki 5 katlı Çınar Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçen yıl apartman sakinleri tarafından yaptırılan çatının, zedelenen kısımlarını onarmak için çatıya çıkan Cuma Bozlak (77), çatı ucuna geldiğinde dengesini kaybederek aşağıya düştü. Yaşlı adamın apartman avlusundaki beton zemine düştüğünü fark eden apartman sakinleri ve esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk muayenede yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Kızı Sultan B. (44) ile yaşadığı apartmanın çatısına sürekli çıktığı öğrenilen yaşlı adamın, sağlık problemleri nedeniyle sürekli denge kaybı yaşadığı öğrenildi.

Yakınlarına olayı anlatan yaşlı adamın kızı Sultan B., “Uyuyamıyormuş var ya, geceleri hiç uyumuyormuş. En son çatıya çıkmış, hava bulutlu yağacak ya, çatı akacak bir şey olacak diye çatıdan kaymış. Anahtar da yukarıdaymış zaten, çatıdan açmış girmiş. Yanında kimse yoktu” dedi.

Acı haberi alan yaşlı adamın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.