İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Önce kaybolan, sonra da mahsur kalan öğrencileri AFAD kurtardı

Aksaray’da geziye çıkan üniversite öğrencisi iki genç kız, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldıkları beldeden AFAD ekiplerince kurtarılarak ilçedeki yurtlarına götürüldü.

Aksaray'da geziye çıkan üniversite öğrencisi iki genç kız, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldıkları beldeden AFAD ekiplerince kurtarılarak ilçedeki yurtlarına götürüldü.


Olay, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesine bağlı Ihlara beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Güzelyurt Meslek Yüksek Okulunda öğrenim gören O.Ç (18) ve N.D.Ö (20), akşam saatlerinde çıktıkları doğa gezisinde yollarını kaybetti. İlçeden oldukça uzaklaşan iki kız öğrenci durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri öğrencilerin verdiği konuma göre ilçe ve belde yollarında arama çalışması yaptı. Arama çalışmaları devam ederken, Ihlara beldesine ulaşan öğrenciler buradaki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşlar AFAD ekipleriyle irtibat kurarak öğrencilerin yerlerini bildirirken, kısa sürede beldedeki öğrencilere ulaşan AFAD ekipleri, öğrencileri kurtarma aracına bindirerek Güzelyurt ilçesine götürdü. AFAD ekipleri üniversite öğrencilerini yurtlarına bırakırken, öğrenciler ekibe teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.