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OSB Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Ali Mantı başkanlığında gerçekleştirildi

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı, Aksaray Valisi OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Mantı Başkanlığında gerçekleştirildi.


OSB Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya, yönetim kurulu üyeleri İmdat Altuntaş, Ramazan Okutan, Seyfettin Karagöz ile OSB Müdürü Ayhan Ermiş katıldı. Fabrika inşaatları devam eden firmaların süre uzatım talepleri ile yatırımlarını tamamlayan firmaların tapu taleplerinin görüşüldüğü toplantıda yatırımcılardan gelen talepler de değerlendirildi. Aksaray Valisi Ali Mantı OSB'nin sorunlarının çözümü, eksikliklerinin giderilmesi için gerekli girişim ve planlama çalışmalarının yapıldığını yatırım ve istihdamın arttırılmasına yönelik çalışmaları hep birlikte takip ettiklerini belirtti.

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