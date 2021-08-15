Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Tacin Mahallesi Değirmen Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilim Merkezi önünden Yeni Sanayi Mahallesi istikametine giden yabancı uyruklu Ebadullah E. (40) idaresindeki plakasız Mondial marka motosiklet Hacılar Harmanı Mahallesi istikametinden Yeni Sanayi Mahallesi istikametine seyreden Şenol E. (51) idaresindeki 68 AY 068 plakalı Audi marka otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu asfalt zeminde sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.