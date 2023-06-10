Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Aksaray'da kontrolsüz bir şekilde tali yoldan karayoluna çıkan hafif ticari araca karayolunda seyreden otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray-Ankara karayolu üzerinde yaşandı. Aksaray'ın merkeze bağlı Acıpınar köyünden Aksaray-Ankara karayoluna kontrolsüz çıktığı iddia edilen A.D.Z. (52) idaresindeki otomobile, M.E.A. (37) yönetimindeki 06 DMK 807 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüje çıkarken hafif ticari araç yolda ters döndü. Kazada sürücüler ve hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan M.U.Z. (16) olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından olay yerine gelen hafif ticari araç sürücünün yakınları olay yerinde birbirleriyle kavga etti. Kavga eden şahıslar polis ekiplerinin müdahalesiyle sakinleştirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.