Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Aksaray'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Aksaray - Nevşehir karayolu Cumhuriyet Köyü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İbrahim E. (71) idaresindeki 68 KV 027 plakalı Renault marka minibüs, Recep M. (40) yönetimindeki 68 LC 638 plakalı Toyota marka otomobille çarpıştı. Hurdaya dönen otomobil sürücüsü Recep M. ve otomobilde bulunan Pınar Y. (25) ve Yaşar Cevizci (49) ile minibüs sürücüsü İbrahim E., minibüste yolcu olarak bulunan Yadigar B. (43), Selvinaz E. (66) ve Gülbeyaz G. (63) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, jandarma, polis ve Acil Afet Durum (AFAD) ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri yaralıları Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Otomobil içinde sıkışan Yaşar Cevizci ise olay yerinde hayatını kaybetti. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Pınar Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yaşar Cevizci'nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.