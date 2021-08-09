Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, kuryelik yapan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Hacılar Harmanı Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Paşacık Mahallesi istikametinden Hacılar Harmanı Mahallesi istikametine seyreden Seyit Ş. (42) idaresindeki 68 ACD 990 plakalı Mondial marka motosiklet kavşaktan döndüğü esnada Hacılar Harmanı Mahallesi istikametinden Paşacık Mahallesi istikametine seyreden Zekeriya K. (24) yönetimindeki 68 ES 073 plakalı Dacia marka otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirilen motosiklet sürücüsü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.