Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 yaralı

Aksaray'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray'ın merkeze bağlı Altınkaya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ana yolda seyir halinde olan Ebubekir T. (41) idaresindeki 68 AAE 474 plakalı otomobil tali yoldan çıkan Adem F. (47) yönetimindeki traktör ile çarpıştı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıyı ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.