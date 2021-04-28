Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray-Ortaköy yolu Akin köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Ortaköy istikametine seyreden Döne Şahin (39) idaresindeki 68 AAS 101 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza sonucu sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan kızları Tuğçenur Ş. (20) ve Kardelen Ş. (14) yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Anne Döne Şahin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavileri devam eden abla ve kardeşin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.