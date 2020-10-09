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Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı.

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı.


Kaza, Aksaray'ın Ağaçören ilçesine bağlı Karapınar Yaylası Yağmur Hüyüğü Köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ağaçören İlçesi istikametine seyreden Önder D. (31) idaresindeki 68 ABH 995 plakalı Opel marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza sonucu sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Rakıp E. (39) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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