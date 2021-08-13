Otomobil şarampole takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Aksaray - Nevşehir Karayolunun 27. kilometresi Çağlayan köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den Aksaray istikametine seyreden Murat G. (48) idaresindeki 35 GC 6351 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole takla attı. Kaza sonucu sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Fidan A. (59) ve Veli Genç (60) yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ağır yaralanan Veli Genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.