Otomobil tarlaya düştü: 3 yaralı

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin tarlaya düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Nevşehir Karayolunun 17. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Nevşehir istikametine seyreden Eren Can K. (34) idaresindeki 44 ADT 021 plakalı Honda marka araç, şiddetli yağmurun etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya düştü. Kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan İlkan K. (57) ve Nezahat K. (55) yaralandı. O sırada kazaya şahit olan diğer yolcular 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.