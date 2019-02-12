Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

Aksaray'da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray-Ankara karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Aksaray istikametine seyreden Mustafa S. (49) yönetimindeki 42 E 0459 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde aynı istikamete seyreden Ali K. (46) idaresindeki 67 TY 843 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin tavanı ezilip koparken sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.