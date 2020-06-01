İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobilin çarpmasından kıl payı kurtuldu

Aksaray’da iki otomobilin çarpışması sonucu savrulan otomobilin bakkal dükkanına çarparken, o sırada bir kişi otomobil ile dükkan arasında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu savrulan otomobilin bakkal dükkanına çarparken, o sırada bir kişi otomobil ile dükkan arasında kalmaktan kıl payı kurtuldu.


Kaza, Çerdiğin Mahallesi 1050 Sokak Hasas Caddesi üzerinde meydana geldi. 4 yolun birleştiği kavşakta iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin biri kontrolden çıkarak kavşak köşesinde bulunan bakkal dükkanına doğru savruldu. Bu sırada bakkal dükkanı önünde ürünleri yerleştiren dükkan sahibi Mustafa Candan (23) çarpışma seslerini duyarak dönüp baktığında bir otomobilin kendisine doğru geldiğini fark etti. Otomobil dükkana çarparak durabilirken, dükkan sahibi yaptığı geri adım hamlesi ve elleriyle otomobilin kaputuna tutunarak kıl payı dükkan ve otomobil arasında kalmaktan kurtuldu. Kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.


Kazadan son anda kurtulan Mustafa Candan, “Malları dışarıya diziyordum. Ondan sonra bir patırtı geldi. Sonra baktım araba üstüme geliyor. Son anda fark ettim o şekilde kaçtım. Yani kıl payı kurtuldum orada. Dükkana giren araba hızlı olsaydı ölümle sonuçlanırdı bu kaza. Fazla bir zararımız yok Allah'a şükür. Birkaç stant kırıldı, kola dolaplarında biraz sıkıntı oldu. Servis gelip inceliyor. Başka bir sıkıntımız yok Allah'a şükür. Cana gelmesin” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.