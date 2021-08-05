Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Aksaray'da bir otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza, Laleli Mahallesi 4353 sokakta bulunan Mehmetçik İlkokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen Tofaş marka otomobil, Mehmetçik İlkokulu önünden Latif Emekli Caddesi'ne seyreden Yakup Ö. (21) idaresindeki plakasız Kuba marka motosiklete çarptı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil hızla olay yerinden kaçtı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olay yerinden kaçan sürücü ve otomobili arama çalışmaları başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.