İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Aksaray’da otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Aksaray'da otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.


Kaza, akşam saat 19.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi Pir Ali Sultan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.D.(28) idaresindeki plakasız motosiklete otomobil çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, otomobil sürücüsü hızla olay yerinden kaçtı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri motosiklete çarpıp kaçan sürücünün peşine düştü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.